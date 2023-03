„Nur“ noch 9,1 Prozent: Inflation im März gesunken

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt eine Inflation von zwei Prozent als Optimalwert für die Wirtschaft im Euroraum an. Bei der letzten Sitzung Mitte März hob die EZB die Zinsen erneut an. Es war bereits die sechste Zinserhöhung in Folge seit der Zinswende im Juli 2022.