Eisenstadt friert Mieten für Sozialwohnungen ein

Die Richtwertmieten stiegen - wie bereitet - um rund 8,6 Prozent (von 5,61 auf 6,09 Euro pro Quadratmeter). Betroffen sind davon auch 24 Sozialwohnungen im Eigentum der Stadt Eisenstadt. „Diese Erhöhung werden wir in der jetzigen Situation nicht mittragen“, kündigt Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) an. Die Stadt werde die Differenz auf die gesetzliche Erhöhung als Zuschuss gewähren. Für die Bewohner der Sozialwohnungen bedeutet das, dass sie genau so viel Miete wie bisher zahlen. „Wir unterstützen bedürftige Eisenstädter und Eisenstädterinnen, solange es notwendig ist“, erklärt Steiner.