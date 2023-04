Biden will wieder als Präsident kandidieren

„Ich habe vor, zu kandidieren, (...) aber wir sind noch nicht bereit, es anzukündigen“, sagte Biden in einem Interview in der Sendung „Today“ des Senders NBC am Montag vor einer Osterveranstaltung des Weißen Hauses. „Die Entscheidungsphase ist vorbei“, zitierte der Sender einen Vertrauten des Präsidenten. Allerdings habe der 46. Präsident bisher keinen allzu starken innerparteilichen Konkurrenten, daher könne sich Biden noch „Zeit lassen“ mit seiner offiziellen Ankündigung.