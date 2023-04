April-Wetter bleibt bis auf Weiteres wechselhaft

Eine weitere Kaltfront zieht am Dienstag über ganz Österreich. Bis auf die Alpensüdseite regnet es durchgehend. Die Schneefallgrenze sinkt von Norden her bis zum Abend von 1800 auf 1200 Meter. Es bleibt weitgehend windig und unbeständig. Von minus 1 bis plus 8 Grad in der Früh steigen die Temperaturen auf 7 bis 17 Grad. Am wärmsten wird es im Osten.