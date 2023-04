Auferstehung am Karfreitag noch nicht die Erlösung

„Noch drei Siege“

Jetzt freilich – Trainer eben von Kopf bis Fuß – hebt er warnend den Zeigefinger. Die kommende Trainingswoche sei zwar nun für alle Beteiligten leichter, die nächste Aufgabe am Freitag in Ried aber gleichbleibend schwer. „Wir können zwar jetzt in einen Flow kommen, aber dafür müssen wir auch etwas tun. Am Gas bleiben! Drei von vier Halbzeiten in der Quali-Runde waren gut. So muss es weitergehen. Denn selbst der Klassenerhalt ist kein Selbstläufer. Drei Siege werden wir da schon noch brauchen“, ist Silberberger sicher.