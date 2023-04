Historisches Sabitzer-Tor! Nur einer war schneller

Mit der frühen Führung im Rücken überrollte die WSG die Gäste aus Kärnten und lag bereits zur Pause verdient mit 3:0 in Front. Mit Fortdauer des zweiten Spielabschnittes schalteten die Tiroler ein, zwei Gänge zurück. Am Ende stand ein auch in dieser Höhe verdienter Erfolg zu Buche, dank dem sich die WSG vorerst an die Spitze der Qualifikationsgruppe setzte. „Wir dürfen jetzt nicht in Euphorie verfallen“, warnte Silberberger. Er betonte nochmals, dass das oberste Ziel der Klassenerhalt sei. Der Vorsprung der Wattener auf das Tabellenende betrug vor dem Kellerduell am Samstag zwischen Ried und Hartberg satte acht Punkte.