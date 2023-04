WSG Tirol gegen Wolfsberger AC, LIVE ab 19.30 Uhr

Zuletzt war immer was geboten, wenn die WSG auf den WAC traf. Vier der jüngsten acht Duelle gingen an die Tiroler, zwei an die Kärntner. Die anderen zwei endeten mit einer Punkteteilung. Tore fielen dabei massenhaft, und zwar im Schnitt viereinhalb pro Spiel. Insgesamt erzielten die Wattener gegen Wolfsberg 25 Tore - mehr als gegen jedes andere Team. Das bisher jüngste Duell der beiden Teams datiert mit 11. Februar, da setzte sich die WSG auswärts mit 2:1 durch. Auch beim bisher letzten Aufeinandertreffen in Tirol gab es einen Auswärtssieg, gewannen doch die „Wölfe“ am Tivoli mit 3:1.