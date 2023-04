Chauffeur und sein Chef kifften gemeinsam in Lkw

„LKW Friends on the Road - Wir bringen was Sie täglich brauchen“: so lautet seit einigen Jahren der Werbeslogan des Güterbeförderungsgewerbes. In Haid texteten ein Chauffeur und sein Chef den Spruch auf „was wir täglich rauchen“ um: Das „damische“ Duo wurde beim Kiffen im Lkw vernadert: Schein weg.