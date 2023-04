Nächster ÖVP-Politiker öffnet Tür zur Kickl-FPÖ

Was macht die Regierung, um die Inflation einzubremsen? Und warum ist sie in Österreich höher als in anderen europäischen Ländern?

Auch in Österreich ist die Inflation im März erfreulicherweise um zwei Prozentpunkte auf den niedrigsten Wert seit 2022 gesunken. Wir müssen nun alles tun, dass es zu nachhaltigen Trendumkehr kommt. Die Inflation zu bekämpfen ist aber grundsätzliche Aufgabe der Zentralbank. Und was den Vergleich zu anderen Ländern betrifft: Ja, Spanien hat eine niedrigere Inflation, aber auch eine wesentlich niedrigere Kaufkraft. Wir haben eine Stärkung der Kaufkraft, hohe Lohnabschlüsse und hohes Wirtschaftswachstum.