FPÖ im Hoch: „Kanzler Kickl nicht auszuschließen“

Die politische Lage in Österreich ist derzeit sehr angespannt und geprägt von Unsicherheiten. Innerhalb der SPÖ tobt ein Machtkampf zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die ÖVP um Kanzler Karl Nehammer reibt sich am grünen Koalitionspartner. Die FPÖ befindet sich im Höhenflug und wird zukünftig in Niederösterreich in der Landesregierung vertreten sein. Teresa Spari, Chefin vom Dienst der Kronen Zeitung, analysiert im krone.tv-Gespräch mit Jürgen Winterleitner die aktuelle politische Lage.