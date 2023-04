Protest gegen ÖVP/FPÖ: „Kulturaufbruch zu Ende“

Aus Protest gegen das schwarz-blaue Bündnis in Niederösterreich werden Vertreter der IG Autorinnen Autoren an keinen Repräsentationsveranstaltungen des Landes mehr teilnehmen, solange das derzeitige Regierungsabkommen gilt. „Die Zeit zu feiern ist vorbei. Der kulturelle Aufbruch im Bundesland ist zu seinem Ende gekommen“, hieß es am Dienstag in einer Erklärung. Man werde „alles unternehmen, um von der Kunst und Kultur in Niederösterreich Schaden abzuwenden“, wurde betont.