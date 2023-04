Arzt zu Sterbeverfügung: „Es fehlt Anlaufstelle“

Und was würde es an Unterstützung für Mediziner brauchen?

Klar ist: Es darf kein Druck auf Ärzte ausgeübt werden. Es muss auch für sie eine freie Entscheidung sein. So ist es auch geregelt. Es gibt eine geheime Liste an Ärzten, die aufgeschlossen sind. Geheim, weil die Kollegen oft angefeindet werden. Das Thema ist leider auch in Fachkreisen immer noch ein Tabu. Spätestens jedoch mit der gesetzlichen Neuregelung ist es notwendig, sich damit schon in der Ausbildung auseinanderzusetzen. Ein menschenwürdiger Tod gehört zum menschenwürdigen Leben dazu.