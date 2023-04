Eine Tirolerin über ihren Weg zur Sterbeverfügung

Assistierter Suizid ist ein Tabuthema, obwohl in bestimmten Fällen seit dem Vorjahr legal. Eine an Multipler Sklerose erkrankte Tirolerin hat der „Krone“ das Protokoll ihres Abschieds anvertraut. Die starke Frau schildert darin ihren Weg zu einer Sterbeverfügung und will aufzeigen, wie schwer es Selbstbestimmung hat.