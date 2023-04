Wieder US-Militärgeheimnisse im Netz aufgetaucht

Insgesamt sind es laut „New York Times“ mehr als 100 geheim eingestufte Dokumente, die am Freitag (Ortszeit) unter anderem auf Twitter veröffentlicht wurden. Sie erweckten den Anschein, als stammten sie vom US-Militär und von Geheimdiensten, schrieb das „Wall Street Journal“. Die Dokumente sollen beispielsweise sensible Informationen über US/NATO-Pläne für den Krieg in der Ukraine enthalten. So sollen angeblich 50 britische und 14 US-Streitkräfte in dem Kriegsland sein.