Wettstreit: Tanzen, Dribbeln & Verschüttete suchen

Robocup Junior Austrian Open nennt sich der Bewerb, der am 13. und 14. April an der Klagenfurter Universität und im Lake Side Park stattfindet. Jugendliche zeigen, was sie ihren selbstgebauten Robotern alles beigebracht haben und lassen sie dafür sogar gegeneinander antreten. „Robotertechnik, die sich mit Gestaltung, Steuerung und Produktion von Robotern beschäftigt, wird Jugendlichen in Kursen als projektorientierte Bildungsinitiative geboten, um ihnen eine praktische Beschäftigung mit dieser Materie zu ermöglichen“, heißt es seitens der Veranstalter.