Nach Megasturz: Haller rast lädiert in die „Hölle“

Einen irren Massensturz hat Marco Haller hinter sich. Bei der Flandern-Rundfahrt kam Filip Maciejuk (Pol) auf die glorreiche Idee, das Feld am Bankett zu überholen, verlor in einer Pfütze die Kontrolle - und riss das halbe Feld mit (zu sehen im Video am besten ab Minute 2:06). Tim Wellens brach sich das Schlüsselbein, gab wie Peter Sagan auf.