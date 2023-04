Primar wirft nach 3 Monaten in Wiener Klinik hin

Kaum eine Woche vergeht ohne Hilferufe der Ärzteschaft aus den Spitälern des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV). Nun kritisieren vier Abteilungen der Klinik Favoriten die äußerst prekäre Situation der Anästhesie in einem Brief an den Gesundheitsverbund. Die OP-Kapazitäten schwinden weiter.