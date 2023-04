Wehren warnen: Osterfeuer als Waldbrand-Gefahr?

Osterfeuer heizen Lage nur marginal auf

Land auf, Land ab sorgen an diesem Wochenende die Osterfeuer für einen feierlichen Abschluss der Fastenzeit. Vielerorts ist das althergebrachte Brauchtum ein fixer Bestandteil der jeweiligen Regionalkultur. Während Lagerfeuer und Co. nun aber als große Gefahr in Zeiten der Trockenheit gelten, sind die Osterfeuer nur ausgesprochen selten mit folgenschweren Zwischenfällen in Verbindung gebracht. Vor allem die frühzeitige Meldung bei den Behörden und umfangreiche Brandwachen der Einsatzkräfte schieben einer ungeplanten Ausbreitung der Flammen größtenteils einen Riegel vor.