Wald-Inferno bei der Rax: Zündler bleiben Phantome

Es war der bisher größte Waldbrand in der Geschichte Österreichs. Rückblende: Am 25. Oktober 2021 fraß sich eine Feuerwalze von einem beliebten Aussichtspunkt in Hirschwang an der Rax in Niederösterreich den Berg hinauf. 9000 Einsatzkräfte gingen an ihre Grenzen, es gab 14 Verletzte. Erst nach 13 Tagen konnte, auch mithilfe von Löschflugzeugen, die in der Neuen Donau Wasser „tankten“, „Brand aus“ gegeben werden.