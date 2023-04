Rubel fällt auf tiefsten Stand seit einem Jahr

Nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine hat der russische Rubel kräftig an Wert verloren. Durch Manipulationen konnte Moskau seine Währung jedoch künstlich stärken und so den Auswirkungen der westlichen Sanktionen, was den Kurs betrifft, entgegenwirken. So wurden der Devisenhandel durch die Zentralbank beschränkt und die Zinsen massiv angehoben. Viele Russen legten ihre Ersparnisse deshalb in Rubel und nicht in Fremdwährungen an.