Euro schlittert auf tiefsten Stand seit 20 Jahren

Für alle, die in der Eurozone leben, ändert ein Kursverfall der Währung zum Dollar im Prinzip nichts an der Kaufkraft. Das ist der große Vorteil der Währungsunion. Wir spüren es nur bei Produkten, die wir in der US-Währung einkaufen und zahlen. Das ist vor allem Energie. Denn die Notierungen von Öl erfolgen in Dollar. Daher hat der Kursanstieg zusätzlich zum gestiegenen Rohstoff die Kosten für uns erhöht. Das sehen wir täglich an den Zapfsäulen.