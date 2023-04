Die Geburtsstätte der Schoko-Osterhasen

Der Schoko-Osterhase wird am Sonntag wieder aus vielen Nestern lachen. Ob groß, klein, golden oder bunt, der Unterschied wird bei der Qualität sichtbar. Die „Krone“ war zu Besuch in einer Schokoladenmanufaktur mitten in Wien, wo diese garantiert ist. Rund 1500 Schokohasen wurden in der kleinen Fabrik in Penzing in den vergangenen Wochen handgefertigt. „Im Vergleich zu Großherstellern ist das nichts, aber unsere Produkte haben Qualität. Was kann in einem Hasen um 1,50 Euro schon drinnen sein“, sagt Werner Meisinger, Geschäftsführer von Xocolat.