Immobilien: Ungewöhnliche Preisentwicklung in Kitz

Fast in ganz Tirol sind die Preise für Eigentumswohnungen im Vorjahr gestiegen – im Schnitt um 15.611 Euro. Nur in Kitzbühel sind die Kosten um 25.533 Euro gesunken. Trotzdem blieb der Bezirk der mit Abstand teuerste außerhalb Wiens: Noch immer kostete eine Wohnung durchschnittlich 450.299 Euro. In allen anderen Bezirken Tirols mussten Käufer mehr hinblättern als 2021. Am stärksten stiegen die Wohnungspreise in Landeck (+42.196 Euro). Mit durchschnittlich 314.412 Euro für eine Eigentumswohnung liegt Tirol an der Bundesspitze, nur Wien und Vorarlberg sind teurer.