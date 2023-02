Wo man am meisten für die Wohnung hinblättert

Die teuersten Domizile

Allerdings: Das nötige Kleingeld musste man dennoch parat haben. Denn trotz rückläufigen Interesses haben die Preise angezogen – um durchschnittlich sechs Prozent. In einzelnen Regionen lagen die Steigerungen sogar deutlich darüber, erläutern die Immobilien-Fachleute von Raiffeisen. So legten in Wiener Neustadt die Preise für Eigentumswohnungen gleich um satte 33 Prozent zu. Die teuersten Domizile am Wohnungssektor waren mit Quadratmeterpreisen bis zu 4600 Euro in den Bezirken Korneuburg, Tulln und Mödling auf dem Markt. In der Region Horn war man indes schon mit weniger als einem Viertel der Kosten gut dabei.