Wacker Innsbruck erwartet ein Match vor Gericht

April, April – der macht, was er will. Heißt’s im Volksmund. Auf den krisengebeutelten Tiroler-Liga-Traditionsverein Wacker Innsbruck wartet aber wahrlich ein aufregender Monat. Beim kommenden Vereinsabend am 16. April und vor allem dann bei der (ordentlichen) Generalversammlung wird Präsident Hannes Rauch einen „strategischen Partner“ präsentieren, der die Schwarz-Grünen von allen Zukunftssorgen befreien soll. Sowohl, was Spieler als auch die Finanzen betrifft.