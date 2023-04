Tiroler Neos mit Petition gegen ORF-Landesabgabe

LH Mattle wartet auf den Bund

Und wie steht Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) zur ORF-Landesabgabe? „Die Abgabe wird für die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in Tirol sinken, um die Menschen zu entlasten. Tirol bekennt sich aber zum Erhalt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sowie den damit verbundenen Spar- und Effizienzmaßnahmen. Die Höhe der Landesabgabe, die im Rahmen der GIS aktuell von sieben Bundesländern eingehoben wird, ist in Tirol im Vergleich am geringsten und orientiert sich prozentuell am Basisbetrag der GIS. Deshalb warten wir auf die konkrete rechtliche Ausgestaltung durch den Bund. Stand jetzt wird die Länderabgabe weiterhin zweckgebunden für soziale Zwecke und den Erhalt der Tiroler Kunst- und Kulturlandschaft verwendet und eingehoben werden, weil Kunst und Kultur zu Tirol gehören und wir die Menschen in unserem Land unterstützen wollen“, sagt der Landeschef gegenüber der „Krone“.