ORF-Gebühr: Nicht GEGEN das Volk regieren!

Christopher Drexler und Anton Lang sind gewählte Volksvertreter, daher ist es natürlich ihr gutes Recht, in der Steirer Namen zu entscheiden. Aber entscheiden sie in Wahrheit nicht GEGEN das Volk, wenn sie stur an der Rundfunk-Steuer festhalten, während Abertausende unter der Teuerung zu leiden haben und jeden Euro zweimal umdrehen müssen, bevor sie ihn ausgeben? Und während ein Bundesland nach dem anderen die umstrittene Landesabgabe wieder einstampft?