Das macht die ORF-Gebühr um 36 Millionen € teurer

Alle Zahlen zusammengefasst

Zu den Fakten im Detail: „Die Landesabgabe in Wien beträgt seit 1. Februar 2022 5,80 Euro monatlich für TV und Radio und liegt damit unter der Marke des Burgenlands (6 Euro) oder der Steiermark (6,20 Euro). Die Landesabgabe für nur Radio beträgt in Wien 1,54 Euro monatlich (in Salzburg, der Steiermark oder im Burgenland liegt diese bei 1,60 Euro)“, so die Information der Stadt. Andere Gebühren wie etwa die Kulturförderung fallen nicht in die Kompetenz Wiens, sondern gehören dem Bund.