Ukrainer und Iraner zahlen keine Studiengebühren

Ukrainische Studierende sollen auch im Sommersemester an Unis und Pädagogischen Hochschulen keine Studienbeiträge bezahlen. Das sieht eine Novelle der Studienbeitragsverordnung des Bildungsministeriums vor, die voraussichtlich noch am Mittwoch in Begutachtung gehen soll. Ähnliches gilt für Iraner.