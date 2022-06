Huseyn (13) darf nicht zurück nach Salzburg

Familie unerwartet abgeschoben

Zur Erinnerung: Die Salimovs lebten seit Sommer 2016 in Salzburg, hatten sich bestmöglich integriert. Die Mutter besuchte fleißig Deutschkurse. Sohnemann Huseyn ging auf die Mittelschule Campus Mirabell und ist ein begnadeter Tischtennis-Spieler. Der Jugendliche spielte für den UTTC Salzburg in der Landesliga. „Er ist ein riesengroßes Talent“, sagt Obmann-Stellvertreter Walter Windischbauer. Die unerwartete Abschiebung der Aserbaidschaner in ihre frühere Heimat löste nicht nur beim Tischtennisverein sehr große Bestürzung aus.