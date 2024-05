Verwirrende Schilder: Ärger um Stadt-Baustelle

Noch bis Ende November stehen in zwei Abschnitten Arbeiten in der Maxglaner Hauptstraße an. Aktuell ist ein Fahrstreifen für rund 500 Meter völlig unbefahrbar, für den zweiten wurde eine Zwei-Mann-Ampelregelung eingeführt. Nur ab und an fährt da ein Obus durch. Zur Aufrechterhaltung der Salzburg-AG-Netzinfrastruktur (Strom, Gas und Co.) sind diese Tätigkeiten unerlässlich. Daran gibt es keine Zweifel. Für das hippe Restaurant Fit Smartfood (vormals Café Engeljähringer) hat die Baustelle sogar Vorteile. „Man hört kaum ein Auto, es ist extrem leise und für unseren Gastgarten somit super“, sagt Inhaber Christopher Conradi (39).