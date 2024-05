Neues WC für den Mönchsberg kommt an die Salzach

Allerdings nicht auf dem Spielplatz auf der Schanze sondern an der Müllner Hauptstraße, unter dem Stiegenaufgang zur Kirche und zum Spielplatz. „Dieser Standort eignet sich besser, weil er näher an der Salzach liegt und auch das dortige Gebiet abdeckt“, sagt der neue Bau-Stadtrat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus). „Der neue Standort ist auch deutlich günstiger“, erläutert Dankl.