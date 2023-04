Kärntner Bürgermeister überraschend verstorben

Plötzliches Ableben hinterlässt tiefe Betroffenheit

„Die Sozialdemokratische Partei Kärnten verliert mit Kurt Felicetti einen wertvollen und geschätzten Freund. Sein unermüdlicher Einsatz für die Gemeinde und seine Menschlichkeit werden uns allen in Erinnerung bleiben. Wir werden ihn, der stets im Sinne der sozialdemokratischen Werte Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität gehandelt hat, vermissen und ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Wir wünschen der Familie und den Angehörigen in dieser schwierigen Zeit viel Kraft und Trost. Wir stehen ihnen in Gedanken bei und teilen ihre Trauer“, so SPÖ-Kärnten-Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser, Landesrätin Sara Schaar, SPÖ-Kärnten-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher und SPÖ-Bezirksvorsitzende Marika Lagger-Pöllinger.