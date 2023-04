Vogelgrippe ist wieder in Vorarlberg angekommen

Bis vor kurzer Zeit hatten die Behörden nur einzelne Fälle von Vogelgrippe bei Wildvögeln am Bodenseeufer in Deutschland und der Schweiz registriert. Das hat sich in der vergangenen Woche aber geändert. Im Schweizer Kanton Thurgau wie auch in den deutschen Landkreisen Lindau und Friedrichshafen wurden gleich mehrere positive Fälle verzeichnet. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch in Vorarlberg die Vogelgrippe bei Tieren nachgewiesen wird.