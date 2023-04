Bachmann-Kuppel kommt auf den Wiener Karlsplatz

Ingeborg Bachmann gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen und Prosaschriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie wurde am 25. Juni 1926 in Klagenfurt geboren, studierte Philosophie (mit den Nebenfächern Germanistik und Psychologie). Am 17. Oktober 1973 starb Ingeborg Bachmann 47-jährig in Rom an den Folgen eines Brandunfalls. Seit 1977 wird ihr zu Ehren jährlich in Klagenfurt der Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen.