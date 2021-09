Ingeborg-Bachmann-Kuppel am Neuen Platz Klagenfurt

„Projekt Null“

Bei der knapp einstündigen Eröffnung des „Projektes Null“ in Klagenfurt rund um den fiktiven Dialog der beiden musikbegeisterten Kärntner Schriftsteller Bachmann und Jonke interpretierte Mezzosopranistin Bernarda Fink Lieder von Schubert und Mahler. Oliver Welter und sein Sohn Oskar Haag erweiterten den musikalischen Rahmen. Mit den Schauspielern Tibor Taylor als Jonke sowie Rosa Kofler, Olivia Pflegerl und Seraphine Rastl als dreifache Bachmann machten sie die stimmige Inszenierung zu einem „musiktheatralem Sprachgewitter“ (Fresacher), auf dessen Fortsetzung man gespannt sein darf: Bis 10. Oktober bleibt das Bachmann-Pantheon als Reflexions- und Begegnungsort auf dem Neuen Platz. Nächstes Jahr soll die spektakuläre Kuppel in Wien, danach in Ljubljana Station machen.