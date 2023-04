Grüne wollen Energie-Flächen in jedem Ort

Energieministerin Leonore Gewessler nutzte ihren Salzburg-Besuch am Montag für Werbung für zwei grüne Prestigeprojekte. Zuerst präsentierte sie in Anif das neue Pfandsystem für Einweg-Getränkeverpackungen, dann sprach sie mit Parteikollegin Martina Berthold in der Stadt über den Ausbau der erneuerbaren Energie.