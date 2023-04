Winterliche Minusgrade auch noch in der Osterwoche

Der April macht bekanntlich, was er will, so eine alte Bauernweisheit. Doch Obstbauern aus den umliegenden Bundesländern zittern zurzeit um ihren Anbau, wovon der Großteil schon in voller Blüte steht. Wie es den Kärntner Obstbauern gerade ergeht, „die Krone“ für Dich nachgefragt.