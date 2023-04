Katja Krasavice wirft RTL Manipulation vor

Die „Bild“-Zeitung fragte bei RTL nach: Was ist dran an den Manipulations-Vorwürfen von Katja Krasavice? „Wir produzieren eine Musikshow und haben deswegen natürlich das allergrößte Interesse daran, einen perfekten Sound in die Wohnzimmer zu senden. Das ist am Samstag in der ersten Liveshow leider nicht immer gelungen, was uns auch sehr ärgert“, so Sendersprecher Claus Richter. „Katjas fehlende Auftrittsmusik war nicht der einzige Fehler im Ablauf. Wir haben uns bei ihr entschuldigt und werden alles daransetzen, dass es nächste Woche besser läuft.“