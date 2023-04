Bestellungen nicht bezahlt: Betrüger geschnappt

Unfassbare 116 Bestellbetrügereien gehen auf das Konto des einschlägig vorbestraften Mannes aus dem Bezirk Deutschlandsberg. Dabei soll er in den letzten sieben Jahren teilwiese unter Verwendung von Aliasnamen, diverse Warenbestellbetrügereien in ganz Österreich verübt haben. Im Zuge der Ermittlungen gelang es den Kriminalisten, weitere Betrugsdelikte zu klären. So soll der Verdächtige in zwölf Fällen vertraglich geregelte Serviceleistungen bestellt, aber ebenso wie bei seinen Bestellbetrügereien niemals bezahlt haben.