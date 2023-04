WSG Tirol: Das „Lüfterl“ muss an Stärke gewinnen

„Nerven brauchst du in der Quali-Gruppe ohnehin“

„Je näher wir vor das gegnerische Gehäuse kommen, desto ungefährlicher werden wir“, musste auch Keeper Ferdinand Oswald von ganz hinten mit Schaudern feststellen. So wäre ein drittes 0:0 optimal gewesen, hätte der Vorsprung auf die Schmidt-Truppe weiter sechs Zähler betragen. Nun aber beginnt (etwas) das Zittern. „Aber Nerven brauchst du in der Quali-Gruppe ohnehin“, will es Oswald jedoch auch nicht überdramatisieren.