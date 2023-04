Kriegsbunker in Vill geöffnet: Geruch des Todes

Die kleine Mittelgebirgsgemeinde Vill war im Zweiten Weltkrieg ein militärstrategisch wichtiger Ort: Hier wollten die Nazis die von Süden einfliegenden alliierten Bomber mit Flugabwehrkanonen (Flak) vom Himmel holen. In Vill, am Innsbrucker Flughafen und in Rum standen die größten Flak-Batterien des Landes.