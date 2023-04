Hilfsmaterial der Feuerwehr muss bezahlt werden

Hagelunwetter von 2021 Auslöser

Laut dem Büro der doppelt (nämlich für das Feuerwehrwesen und den Katastrophenschutz) zuständigen Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) sind die Hagelunwetter von 2021 der Auslöser für die Neuregelung. Oberösterreich hatte viele betroffene Gemeinden (vor allem im Mühlviertel, siehe Bericht links) die mit Kosten für Sondereinsatzmittel und Verbrauchsgüter in Höhe von bis zu 80.000 € konfrontiert waren (500 € pro Haus) - hauptsächlich für Abdeckplanen sowie Befestigungsmaterial für die zerstörten Dächer. „Mit der Neuregelung bleiben die Gemeinden nicht auf diesem ,Schuldenberg’ sitzen, sondern können diese Kosten weiterverrechnen - im Optimalfall an die jeweilige Hagel- und Unwetterversicherung“, so das Büro.