Drei Jungunternehmer aus OÖ retten Obst und Gemüse

Enorme Mengen an Obst und Gemüse werden jährlich in Österreich vernichtet, weil sie nicht der Norm entsprechen. Dabei gehe es meist gar nicht um festgeschriebene Maßstäbe. Doch die Erfahrung zeige: Obst mit Flecken, zu kleine Gurken oder Erdäpfel, die nicht oval sind, bleiben in den Regalen liegen oder werden nicht einmal geerntet.