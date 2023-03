Trotz eigenen Schicksals: Die Welt besser machen

Der in Gedenken an die im Jahr 2018 verstorbene Flüchtlingshelferin Ute Bock ins Leben gerufene Preis wird jedes Jahr in Wien an Asylwerberinnen und Asylwerber für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement verliehen. Nataliia Rybka ist wegen des Kriegs aus der Ukraine geflüchtet, hat nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Klosterneuburg (NÖ) begonnen, ukrainische Vertriebene in Österreich zu unterstützen.