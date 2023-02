Alter Bauwagen ist heute Ort zum Geben und Nehmen

Brauchbare Dinge warten auf neue Besitzer

Wer ausmistet und etwa Schuhe, Bücher oder kleinere, intakte Elektrogeräte nicht wegwerfen will, bringt sie zum Wagen. Menschen, die die Dinge brauchen können, dürfen sie kostenlos mitnehmen. Zu finden ist der Kost-Nix-Wagen an verschiedenen Plätzen im Bezirk, aktuell in Freistadt. Als Nächstes wird der „Ort des Austauschs“ in der wärmeren Jahreszeit in Wartberg ob der Aist haltmachen. Nähere Infos finden Sie hier.