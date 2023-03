Charles sorgt mit Miss-Sophie-Sager für Lacher

In seiner zum größten Teil auf Deutsch gehaltenen Rede witzelte er darüber, dass sich die Deutschen, wie auch wir Österreicher, jedes Jahr „Dinner for one“ und Miss Sophies Kultsager „Same procedure as every year“ anschauen und hoffte, dass das nicht mehr das Bild der modernen Briten in der Bundesrepublik sei. Die Show wurde in Deutschland gefilmt und ist in Großbritannien eigentlich völlig unbekannt.