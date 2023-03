Heer: Wer jetzt mit 17 Milliarden einkaufen geht

Die Generäle

Spätestens seit Covid bekannt ist Generalstabschef Rudolf Striedinger, der als GECKO-Leiter bis zu dessen Auflösung am heutigen Freitag regelmäßig in der Öffentlichkeit stand. Als „Chef aller Soldaten“ hat er den Auftrag, das Heer wieder auf seine eigentliche Aufgabe zu fokussieren: die Landesverteidigung. Was er dafür braucht, ist ebenfalls in den Aufbauplan geflossen. Klaudia Tanners Stabschef Friedrich Schrötter ist als Zweiter im Bunde einer der einsatzerfahrendsten Soldaten des Heeres. Beide stehen vor der Herausforderung, die Anzahl der Assistenzeinsätze zu verringern, bei denen Soldaten monatelang hilfspolizeiliche Aufgaben übernehmen müssen.