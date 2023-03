Schluss mit Fisch-Quälerei durch Wiederreinwerfen

Niemand will Anglern unterstellen, dass sie Fische mit Absicht quälen wollen. Allerdings sei der gesamte Vorgang des „Catch and Release“ für Fische eine Qual, bekräftigt Hemetsberger: „Beginnend mit dem Eindringen des Angelhakens in das empfindliche Maul oder gar den Kiemenbereich, über den energiezehrenden Kampf des Fisches mit der Anglerin oder dem Angler, der Atemnot der Fische beim Herausnehmen aus dem Wasser bis hin zu teilweise lang andauernden Handlungen an Land.“ Laut dem österreichischen Tierschutzgesetz sind Fische schmerzempfindliche und leidensfähige Tiere.