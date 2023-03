Mordurteil gegen Adnan Syed wieder in Kraft

Dem in Kalifornien an der US-Westküste lebenden Young Lee sei damals nicht ausreichend Zeit gegeben worden, um der Anhörung vor einem Gericht in der Stadt Baltimore im Osten der USA beizuwohnen. Das Berufungsgericht setzte deswegen die Aufhebung des Mordurteils außer Kraft - und den Schuldspruch sowie das Strafmaß gegen Syed wieder in Kraft. Nun muss eine neue Anhörung in dem Fall angesetzt werden.